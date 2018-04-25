В среду новых случаев коронавируса в Литве не установлено

В среду новых случаев заболевания коронавирусом в Литве не зарегистрировано.
Всего за лень был проанализирован 31 образец , что в два раза больше, чем во вторник.
На сегодняшний день проведено 321 исследование по подозрению на коронавирус.
По данным группы, в Литве отслеживается состояние 5567 человек, побывавших в районах распространения коронавируса.
Всего в Литве подтверждено три случая заболевания коронавирусом — женщина в Шяуляй и пара из Каунаса, которые были в Северной Италии .
Из-за угрозы коронавируса министерство иностранных дел предлагает отказаться от поездок в Испанию, Францию, Германию, Италию, Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею и Сингапур.
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