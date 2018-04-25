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TOP,Здравоохранение,Новости

В среду новых случаев коронавируса в Литве не установлено

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В среду новых случаев заболевания коронавирусом в Литве не зарегистрировано.

Всего за лень был проанализирован 31 образец , что в два раза больше, чем во вторник.

На сегодняшний день проведено 321 исследование по подозрению на коронавирус.

По данным группы, в Литве отслеживается состояние 5567 человек, побывавших в районах распространения коронавируса.

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Всего в Литве подтверждено три случая заболевания коронавирусом — женщина в Шяуляй и пара из Каунаса, которые были в Северной Италии .

Из-за угрозы коронавируса министерство иностранных дел предлагает отказаться от поездок в Испанию, Францию, Германию, Италию, Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею и Сингапур.

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