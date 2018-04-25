Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В среду в Литве фиксируется рекордно теплая погода на 18 декабря.

По данным Гидрометеорологической службы, в полдень в Науйойи Акмяне зафиксировано 10,5 градуса тепла, прежний рекорд 9,9 градуса выше нуля был зафиксирован в 2015 году в Кибартай.

Однако, как сказала BNS старший специалист службы Тересе Каунене, температура еще повышается, так что вполне вероятно, что рекордно высокие ее показатели будут зафиксированы и в других местах.

«Сейчас температура еще только повышается. Что (прежние рекорды – ред.) будут превышены на большей части территории Литвы, это точно, но насколько точно и где, максимальную температуру мы будем знать вечером», – сказала она.

Это самый теплый день 18 декабря в Литве за всю историю фиксации температуры воздуха.

Синоптики сообщают, что рекордно высокая температура фиксируется на большей части метеорологических станций.