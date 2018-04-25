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В среду в Литву прилетят самолеты из Лондона, Аликате, Осло, в Клайпеде ожидаются паромы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В среду в Литву спецрейсами прибудут возвращающиеся граждане Литвы из Аликанте, Лондона, Швеции, в Клайпеде готовятся принять паромы из Швеции и Германии. 

В среду утром в Вильнюсе приземлится самолет из Аликанте, к полуночи – из Лондона. В Каунасский аэропорт около 17 часов прилетит рейс из Осло, а около 18 часов из шведского аэропорта Смаланд-Вёкше.

По обычному расписанию в Клайпедский порт в 9 часов прибыл паром DFDS Seaways из шведского Карлсхамна, около 18 часов прибудет паром из Киля. 

В полдень в Клайпеду также должен прибыть паром TT-Line из шведского Трелеборга. 

Самоуправления, на территории которых имеются места пересечения государственной границы, со вторника обязаны изолировать жителей, прибывающих из зарубежных государств. В Клайпеде этот срок был перенесен на среду. 

Согласно указу министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, все вернувшиеся из-за границы лица помещаются на обязательный карантин в помещениях самоуправлений. Также предусмотрено, что в подготовленные муниципалитетами помещения должны доставляться и жители, болеющие коронавирусом в легкой форме. 

Мэры крупных городов утверждают, что это осложнит борьбу с  COVID-19, поскольку будут задействованы большие административные и медицинские ресурсы, меньше их будет и для тяжелых больных, а этом может стоить жизней. 

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