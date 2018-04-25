В США более 650 тысяч зараженных COVID-19

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В США число подтвержденных случаев коронавируса превысило 650 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

Так, на 0.30 17 апреля число подтвержденных случаев заражения составило 654 301, скончались 31 628 человек. Отметим, по информации сайта Worldometers на это же время, в США зафиксировали 674 829 случаев COVID-19 и 34 475 смертей.

В настоящий момент США лидируют в мире по числу инфицированных коронавирусом и количеству умерших в результате заражения.

Ранее власти страны скорректировали прогноз смертности от COVID-19. Они считают, что инфекция унесет жизни менее 100 тысяч граждан.