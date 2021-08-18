В США будут делать третью дозу прививки от коронавируса

Большинство американцев должны получить третью прививку вакцины против COVID-19. Ее должны сделать через восемь месяцев после завершения первичной вакцинации. Такое решение приняли в Администрации президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times.
По данным источников издания, власти США планируют объявить о своем решении относительно третьей дозы вакцины от коронавируса уже на этой неделе. При этом бустерные дозы препаратов Pfizer и Moderna начнут предлагать уже с сентября.
Сначала получать третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медработники.
Как сообщалось ранее, в США 70% граждан старше 18 лет получили по крайней мере одну инъекцию COVID-препарата. Это более 180,7 миллионов человек.korrespondent.net