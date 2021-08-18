В США будут делать третью дозу прививки от коронавируса

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Большинство американцев должны получить третью прививку вакцины против COVID-19. Ее должны сделать через восемь месяцев после завершения первичной вакцинации. Такое решение приняли в Администрации президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times.

По данным источников издания, власти США планируют объявить о своем решении относительно третьей дозы вакцины от коронавируса уже на этой неделе. При этом бустерные дозы препаратов Pfizer и Moderna начнут предлагать уже с сентября.

Сначала получать третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медработники.