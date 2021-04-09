В США два центра вакцинации приостановили использование вакцины Johnson&Johnson

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В США два центра вакцинации временно приостановили использование препарата Johnson & Johnson, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Центры вакцинации в штатах Колорадо и Северная Каролина приостановили применение вакцины от коронавирусной инфекции Johnson & Johnson из-за нескольких случаев возникновения возможных побочных эффектов.

В Денвере (штат Колорадо) 11 человек почувствовали головокружение и тошноту сразу после введения указанной вакцины. На следующий день несколько человек испытали такие же симптомы в Северной Каролине.

Как отметили специалисты, приостановка использования препарата — временная мера, которая позволит провести необходимые расследования.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США 28 февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, о регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре и в чрезвычайных обстоятельствах.