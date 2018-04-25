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В США готовят новое расследование против Трампа

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Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США собирается заняться расследованием по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денежных средств женщинам, с которыми он ранее якобы имел отношения, в обмен на молчание.

Об том сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. В октябре комитет намерен выслушать показания лиц, которые были причастны к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.  

Напомним, ранее в связи с этим бывший личный адвокат американского лидера Майкл Коэн получил три года лишения свободы. Он получил обвинения в организации выплат отступных на сумму 280 тысяч долларов Дэниелс и Макдугал, которые заявляли, что состояли в любовных отношениях с Трампом, в обмен на их молчание перед выборной кампанией.

korrespondent.net

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