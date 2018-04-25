В США готовят новые санкции по Северному потоку-2

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Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток — 2. Об этом вечером во вторник, 30 июня, сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак в микроблоге Twitter.

Вомак отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить строительство Северного потока — 2.

Он заявил, что Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа.

«Путин хочет использовать газопровод Северный поток-2 в качестве инструмента принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство», — написал Вомак.

Он также добавил, что «аплодирует Сенату» за включение этих санкций в проект бюджета национальной обороны.

Ранее сообщалось, что в Конгресс внесены предложения о санкциях по Северному потоку-2.

Напомним, 4 июня в Сенате США появился законопроект о расширении санкций против Северного потока-2. Ожидается, что санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги.