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В США из школьной библиотеки убрали книги о Гарри Поттере

Фото pixabay.com

Частная католическая школа в Нэшвилле, США, убрала книги о Гарри Поттере из своей библиотеки, заявив, что в них содержатся “настоящие проклятия и заклинания, которые при чтении человеком рискуют вызвать злых духов”. Об этом со ссылкой на местную газету Tennessean сообщает The Guardian.

Пастор католической школы Святого Эдварда, которая обучает детей от дошкольного возраста до 8-го класса, отправил родителям по электронной почте информацию о серии книг Джоан Роулинг, чтобы сообщить им, что он общался с “несколькими” экзорцистами, которые рекомендовали убрать книги из библиотеки.

“Эти книги представляют магию как добро, так и зло, что не является правдой, а на самом деле является хитрым обманом. Проклятия и заклинания, используемые в книгах, являются настоящими проклятиями и заклинаниями, которые при чтении человеком могут вызвать злых духов в присутствии человека, читающего текст”, — пишет преподобный Дэн Рихил.

В перечень “опасных” заклинаний вошли “авада кедавра” (проклятие “убийства”); “круцио” (проклятие “пыток”) и “империо”, заклинание, позволяющее волшебникам контролировать действия других.

Напомним, что ранее в Индии право начали преподавать по книгам о Гарри Поттере.

korrespondent.net

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