В США к эпидемии коронавируса прибавились стихийные бедствия

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В охваченных коронавирусной инфекцией США проблем добавляют стихийные бедствия. 31 марта мощное землетрясение произошло в Айдахо — штате на северо-западе страны. А от сильного шторма пострадали южные штаты — Алабама, Миссисипи, Джорджия и Флорида.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения в Айдахо с эпицентром в 72 км к западу от города Чаллис в округе Кастер составила 6,5. Его гипоцентр находился на глубине 10 км. Оно ощущалось на большей части этого штата, а также в Юте, Неваде и Монтане. Зафиксированы многочисленные афтершоки. К настоящему времени сообщается о 31 повторном подземном толчке, магнитуда самого мощного из которых оценивается в 4,6.

Удивительно, но такое мощное землетрясение обошлось без серьезных последствий. В населенных пунктах раскачивались здания, но о каких-либо повреждениях и пострадавших информация не поступала. Спасатели проводят обследование домов.

Этот подземный толчок стал вторым самым мощным в истории штата Айдахо. На первом месте остается землетрясение магнитудой 6,9 с эпицентром в районе горы Бора-Пик, которое произошло 28 октября 1983 года. Оно привело к разрушениям в Чаллисе, погибли два человека, сообщает Idaho Statesman.

В южной части США бушевал сильный шторм. В штатах Алабама и Миссисипи подтверждены три торнадо. Больше всего пострадал город Юфола на юго-востоке Алабамы. Здесь повреждено более 10 домов. Один человек получил незначительные травмы. Власти отмечают, что последствия могли быть гораздо хуже, так как большинство жителей из-за карантина по коронавирусу во время стихии находились дома, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

В штате Миссисипи повреждены дома в населенных пунктах Лусдейл и Агрикола в округе Джордж. В штате Джорджия сильный ветер оставил без света 56 тысяч домов. Во Флориде ненастная погода затронула северную часть штата.