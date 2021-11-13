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В США к производителям авто предъявят новые требования

Фото pixabay.com

Конгресс США выдвинул новое необычное требование к автопроизводителям: найти высокотехнологичный способ удержать автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения от вождения. В Соединённых Штатах уже давно стали всерьёз задумываться о новых мерах, которые позволят повысить безопасность водителей в стране, так как число жертв автомобильных аварий там растёт из года в год.

Ожидается, что уже скоро президент США Джо Байден выделит 1 триллион долларов на решение этой проблемы. Согласно новому законопроекту, уже в 2026 году все ТС в стране будут оснащены новыми системами мониторинга, которые не допустят того, чтобы пьяный водитель сел за руль.

После того как Транспортный департамент примет решение о том, каким образом новая технология будет установлена на миллионы транспортных средств, автопроизводители получат точные сроки для реализации программы. Эксперты полагают, что наиболее вероятной системой предотвращения вождения в нетрезвом виде станет установка инфракрасных камер внутри авто, которые способны отслеживать поведение водителя и выявлять признаки сонливости и потери сознания.

В целом, по данным ведущего транспортного центра США, на программы безопасности дорожного движения будет выделено около 17 миллиардов долларов, что является самым большим увеличением финансирования за последние десятилетия. 

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