В США началась подготовка к инаугурации

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Церемония приведения к присяге нового американского президента пройдет в полномасштабном формате, несмотря на пандемию коронавируса. Подготовка к мероприятию уже началась. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщил сенатор-республиканец, глава Совместного инаугурационного комитета Конгресса США Рой Блант телеканалу ABC.

«Шесть человек в комитете <…> работают над проведением полноценной церемонии на открытом воздухе. Легче потом сократить масштаб, чем расширять», — отметил политик.

При этом Блант выразил надежду, что и кандидат от демократов Джозеф Байден, и республиканец Дональд Трамп посетят церемонию, несмотря на то, «кого из них в этот день приведут к присяге».

Также сенатор подчеркнул, что «тот, кого приведут к присяге», сочтет день инаугурации великим.

Отметим, инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2021 года. По данным телеканала, около правительственного комплекса на Капитолийском холме начали возводить трибуны.

Напомним, 3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По прогнозам ведущих СМИ, победу в президентской гонке получил демократ Джозеф Байден, который уже объявил об этом.

Однако Трамп не признал поражение, заявил о фальсификациях во время голосования и анонсировал долгую судебную тяжбу.