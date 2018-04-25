В США начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Департамент здравоохранения США сообщил о начале процесса тестирование на людях экспериментальной вакцины против уханьского коронавируса. Вакцинирование проводится отделением научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле, штат Вашингтон.

Национальный институт здравоохранения США (NIH) заявил, что эксперимент продлится шесть недель, а всего будет задействовано 45 здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Сегодня первые подкожные инъекции получила небольшая группа здоровых людей. Одна из испытуемых, 43-летняя Дженнифер Халлер из Сиэтла, сказала в интервью The sociated Press: «Это потрясающая возможность для меня сделать что-то нужное для людей». Она также сообщила, что двое ее детей-подростков считают участие в эксперименте «крутизной».

Вакцина разработана учеными из NIH и биотехнологической компании Moderna, которая базируется в Кембридже, штат Массачусетс. Компания создала вакцину с рекордной скоростью – это одна из многих экспериментальных вакцин, тестирование которых ожидается по всему миру: ученые ищут способ защитить людей от COVID-19.

У исследования, начатого в Сиэтле, есть одна особенность: ученые пропустили стадию испытания препарата на животн, вопреки стандартной практике.

Энтони Фаучи, руководитель отдела инфекционных заболеваний в NIH, заявил в понедельник: «Поиск безопасной и эффективной вакцины для предотвращения SARS-CoV-2 стал неотложной задачей общественного здравоохранения. Первая фаза тестирования вакцины Moderna, созданной рекордно быстро – первый шаг к цели».

Ученые надеются, что вакцина будет доступна для широкого использования через 12–18 месяцев: в любом случае предстоит довести до конца еще несколько этапов обязательного тестирования и доказать, что препарат эффективен и безопасен.

Создатели вакцины в этом уверены уже сегодня: они подчеркивают, что в препарате нет самого вируса, а содержится лишь часть его генетического кода, регулирующего характерные наросты, за которые вирус получил название «корона». Если научиться блокировать их связь с человеческим белком, заражение станет невозможным – в этом и состоит идея создателей вакцины.

Ученые обещают максимально тщательно наблюдать за испытуемыми: нужно не только понять, действует ли прививка, но и распознать побочные эффекты.