В США начались протесты против результатов выборов

Фото pixabay.com

В США в разных городах на акции протеста вышли тысячи людей, несогласных с результатами выборов, которые состоялись 3 ноября. Об этом сообщают местные СМИ.

В Вашингтоне мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией, что привело к арестам. Протестующие также применяли дымовые шашки.

В Портленде, где ранее был убит Джордж Флойд, митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. Некоторые протестующие были в защитной экипировке.

В Сиэтле люди на демонстрациях размахивали транспарантами Black Lives Matter. Протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Отметим, что официально Джо Байден лидирует на выборах президента США с минимальным отрывом, но подведение окончательных итогов затягивается.