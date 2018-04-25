В США начались протесты против результатов выборов

В США в разных городах на акции протеста вышли тысячи людей, несогласных с результатами выборов, которые состоялись 3 ноября. Об этом сообщают местные СМИ.
В Вашингтоне мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией, что привело к арестам. Протестующие также применяли дымовые шашки.
В Портленде, где ранее был убит Джордж Флойд, митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. Некоторые протестующие были в защитной экипировке.
В Сиэтле люди на демонстрациях размахивали транспарантами Black Lives Matter. Протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.
Отметим, что официально Джо Байден лидирует на выборах президента США с минимальным отрывом, но подведение окончательных итогов затягивается.korrespondent.net