В США назвали главные угрозы для страны исходя из ситуации в Афганистане

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Федеральные власти США готовятся к внутренним атакам со стороны исламских группировок после массовой эвакуации из Афганистана граждан США и помогавших им афганцев. Об этом сообщает CNN.

Говоря об угрозах, министерство внутренней безопасности США выделило три основные. Они связаны с ИГИЛ или Аль-Каидой.

Во-первых, как отметили чиновники, определенную угрозу представляют беженцы, прилетевшие в Штаты из Кабула. И хотя их проверяют органы внутренней безопасности, ФБР, чиновники не исключают, что под видом беженцев в страну уже могли проникнуть террористы. В то же время они отмечают, что за все время проверок «только малая часть афганцев вызвали подозрение у ФБР».