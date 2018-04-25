В США назвали категории населения, которые первыми получат вакцину

Консультативный комитет по практике иммунизации США рекомендует начать распространение вакцины от нового коронавируса среди медицинских работников и пациентов, проходящих длительное лечение. Об этом сообщает CNN.
Также это касается людей, которые находятся в учреждениях, предоставляющих различные услуги, в том числе и личную помощь, лицам, лишенным возможности жить самостоятельно.
«Специалисты по вопросам вакцинации американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) проголосовали тринадцать к одному, чтобы рекомендовать первоочередную вакцинацию против коронавируса медицинских работников, а также резидентов учреждений длительного ухода», — говорится в сообщении.
По словам председателя консультативного комитета по практике иммунизации при министерстве здравоохранения США Хосе Ромеро, вакцинация от коронавируса должна быть предложена сразу после одобрения Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и выдачи рекомендаций Консультативным комитетом по практике иммунизации.korrespondent.net