В США назвали категории населения, которые первыми получат вакцину

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Консультативный комитет по практике иммунизации США рекомендует начать распространение вакцины от нового коронавируса среди медицинских работников и пациентов, проходящих длительное лечение. Об этом сообщает CNN.

Также это касается людей, которые находятся в учреждениях, предоставляющих различные услуги, в том числе и личную помощь, лицам, лишенным возможности жить самостоятельно.

«Специалисты по вопросам вакцинации американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) проголосовали тринадцать к одному, чтобы рекомендовать первоочередную вакцинацию против коронавируса медицинских работников, а также резидентов учреждений длительного ухода», — говорится в сообщении.