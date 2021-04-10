В США назвали «ключ» к членству Украины в НАТО

Реформа СБУ является ключевым шагом на пути Украины в НАТО. Об этом по итогам встречи временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин с нардепом Марьяной Безуглой сообщает посольство США в Украине.

Спецслужба должна быть реформирована в соответствии с евроатлантическими принципами, подчеркнули в диппредставительстве.

«Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО», — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее глава военного комитета НАТО приехал в Украину. Стюарт Пич заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.

Также сообщалось, что Украина примет участие в учениях по коллективной обороне НАТО. Маневры проводятся в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, который отстаивает принцип коллектиной обороны — один за всех и все за одного.