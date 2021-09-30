В США не пустят иностранцев с прививками «Спутник V»

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Издание The Washington Post пишет, что власти США намерены разрешить въезд вакцинированным иностранцам, но для привитых российским препаратом «Спутник V» ограничения останутся.

Ожидается, что с ноября границы откроются для иностранцев, вакцинированных препаратами, признанными ВОЗ и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Предварительно, попасть в США смогут иностранные граждане с прививками Pfizer, Moderna, Sinopharm и Sinovac.

Непризнание российской вакцины станет большой проблемой для российских путешественников и для людей из других стран, которые не смогут въехать в США.