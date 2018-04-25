В США не хватает монет

Фото pixabay.com

Американские магазины и розничные сети бьют тревогу, т.к. в кассах не хватает монет. Из-за нехватки монет в обращении многие розничные сети просят клиентов расплачиваться картой или отсчитывать точную сумму, передает Польское радио.

Вместо того, чтобы дать покупателю сдачу, ему предлагается пожертвовать эту сумму на благотворительность. Магазины также предлагают клиентам карты, которые они могут использовать при следующей покупке.

Одной из причин нехватки монет является их недостаточный выпуск государственным монетным двором после вспышки эпидемии коронавируса. Однако основной проблемой является нарушение циркуляции монет. Из-за боязни заражения коронавирусом американцы чаще используют платежные карты или совершают бесконтактные денежные операции. Они реже сдают монеты в банки и обменные пункты и реже бросают монеты в автоматы в транспорте или прачечных. Один банк даже предложил клиентам дополнительные 5 долларов за каждые 100 долларов, брошенные в банкомат монетами.