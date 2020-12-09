В США обеспокоены ростом военной мощи Китая

Китай высокими темпами наращивает свою военную мощь и уже к середине века сможет одержать победу над США в случае вооруженного конфликта. Об этом заявил Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли на мероприятии Wall Street Journal в среду, 9 декабря.

Как считает Милли, уже к 2035 году военный потенциал Китая сравняется с американским.

«Они идут по пути, чтобы попытаться добиться этого. Безусловно, это — серьезный вызов безопасности Соединенных Штатов в настоящее время и в ближайшие годы», — сказал военный, добавив, что для защиты от амбиций Китая США должны развивать свою собственную экономическую и военную мощь.