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В США обеспокоены ростом военной мощи Китая

Photo by Grey World on Foter.com / CC BY

Китай высокими темпами наращивает свою военную мощь и уже к середине века сможет одержать победу над США в случае вооруженного конфликта. Об этом заявил Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли на мероприятии Wall Street Journal в среду, 9 декабря.

Как считает Милли, уже к 2035 году военный потенциал Китая сравняется с американским.

«Они идут по пути, чтобы попытаться добиться этого. Безусловно, это — серьезный вызов безопасности Соединенных Штатов в настоящее время и в ближайшие годы», — сказал военный, добавив, что для защиты от амбиций Китая США должны развивать свою собственную экономическую и военную мощь.

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Милли предупредил: «Мы не хотим, чтобы конкуренция между великими державами переросла в войну между ними. Это было бы катастрофой».

Наконец, американский военный подчеркнул, что армия США должна быть готова к наступательным и оборонительным действиям в космосе и киберпространстве, особенно против Китая и России, которые активно развивают военный потенциал в этих областях.

korrespondent.net

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