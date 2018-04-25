В США обнаружили рыбу, которая может жить без воды

В американском штате Джорджия обнаружили популяцию северного змееголова – рыбы, которая отличается крайней живучестью. Представители вида могут выжить без воды в течение нескольких суток, сообщает The Independent.

Исторически змееголовы обитали в Китае и некоторых регионах России и Юго-Восточной Азии, но в 1950-х годах этих рыб заметили в Чехословакии, а к 2002 году они добрались до США.

С тех пор змееголовы освоили 14 штатов. В своей экологической нише они являются высшими хищниками и наносят большой урон местным рыбным хозяйствам.

Крупнейшая особь змееголова, пойманная в США в 2018 году, весила 9 кг и почти 90 см в длину. Эти рыбы имеют необычную дыхательную систему, которая позволяет им выживать без воды до четырех суток. Благодаря данной способности змееголовы способны перебраться из одного водоема в другой, даже если они не соединены водными артериями, и успешно выживают при транспортировке.

Интересно, что змееголовы получили свое название благодаря внешнему виду – узоры на их шкуре слегка схожи с раскраской гремучих змей.