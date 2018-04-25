  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Количество рейсов в литовском воздушном пространстве выросло

Подробнее...
default image
В Финляндии построят «Республику Санта Клауса», где круглый год будет идти снег

Подробнее...
default image
Цены на электроэнергию упали во всех странах Балтии

Подробнее...
default image
В США обнаружили рыбу, которая может жить без воды

Подробнее...
default image
Отопительный сезон с низкими ценами

Подробнее...
default image
Географический диктант в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Продержатся до прихода союзников

Подробнее...
default image
Закрытие атомной станции – уникальный проект

Подробнее...
default image
Бабьего лета придется подождать

Подробнее...
default image
Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

Подробнее...
default image
МВД России предложило штрафовать родителей курящих детей

Подробнее...
default image
Философ Арвидас Юозайтис возглавит создающуюся партию

Подробнее...
default image
Литва просит продлить срок приема беженцев

Подробнее...
default image
Зеленский: Порошенко ответит за все, что сделал

Подробнее...
default image
В. Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки

Подробнее...
default image
За провоз в Беларусь "Терафлю" и "Грипекса" грозит до пяти лет

Подробнее...
default image
Европарламент принял резолюцию о фейках и пропаганде

Подробнее...
default image
Р. Кароблис призывает НАТО прислать средства ПВО для защиты международного батальона

Подробнее...
default image
Германия – надежный партнер Литвы в области обороны

Подробнее...
default image
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

В США обнаружили рыбу, которая может жить без воды

Автор: Andshelсобственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

В американском штате Джорджия обнаружили популяцию северного змееголова – рыбы, которая отличается крайней живучестью. Представители вида могут выжить без воды в течение нескольких суток, сообщает The Independent.

Исторически змееголовы обитали в Китае и некоторых регионах России и Юго-Восточной Азии, но в 1950-х годах этих рыб заметили в Чехословакии, а к 2002 году они добрались до США.

С тех пор змееголовы освоили 14 штатов. В своей экологической нише они являются высшими хищниками и наносят большой урон местным рыбным хозяйствам.

Крупнейшая особь змееголова, пойманная в США в 2018 году, весила 9 кг и почти 90 см в длину. Эти рыбы имеют необычную дыхательную систему, которая позволяет им выживать без воды до четырех суток. Благодаря данной способности змееголовы способны перебраться из одного водоема в другой, даже если они не соединены водными артериями, и успешно выживают при транспортировке.

Интересно, что змееголовы получили свое название благодаря внешнему виду – узоры на их шкуре слегка схожи с раскраской гремучих змей.

belta.by
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!