В США оценили выгоду от лимита цен на нефть РФ

Оценки Минфина США основаны на сравнении потенциальных последствий для нефтяного рынка в результате введения потолка на импорт российской нефти и последствий введения эмбарго на поставки без освобождения от него каких-либо грузов.

Напомним, страны G7 приняли решение об ограничении цен на российскую нефть еще 2 сентября, но уровень ценового потолка пока не определен.

Отметим, в РФ уже пригрозили не поставлять нефть в ответ на ограничение цен.