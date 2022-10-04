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В США оценили выгоду от лимита цен на нефть РФ

Фото pixabay.com

Введение лимита цен на российскую нефть позволит 50 крупнейшим развивающимся странам экономить $160 млрд в год, подсчитало Министерство финансов США.

«Анализ американского Минфина показывает, что 50 государств emerging markets сможет ежегодно экономить порядка $160 млрд на импорте нефти. Это означает, что у таких стран, в том числе, у Китая и Индии, есть серьезный стимул воспользоваться инициативой», —  сообщил представитель ведомства газете Financial Times.

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Оценки Минфина США основаны на сравнении потенциальных последствий для нефтяного рынка в результате введения потолка на импорт российской нефти и последствий введения эмбарго на поставки без освобождения от него каких-либо грузов.

Напомним, страны G7 приняли решение об ограничении цен на российскую нефть еще 2 сентября, но уровень ценового потолка пока не определен.

Отметим, в РФ уже пригрозили не поставлять нефть в ответ на ограничение цен.

korrespondent.net

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