В США остановят производство вакцины AstraZeneca

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Администрация президента Джо Байдена приняла решение, что завод Emergent Biosolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, на чьих мощностях производятся вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, перейдет полностью под контроль последней. Таким образом, производство препарата AstraZeneca на этих мощностях будет остановлено, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

На такой шаг власти страны пошли после того, как 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за смешения по ошибке компонентов препаратов двух производителей. Администрация Джо Байдена обеспокоена, что из-за этого инцидента доверие населения к этим двум препаратам может подорваться, что идет вразрез с планами американских властей ускорить темпы вакцинации в стране. Как отмечает издание, вакцина Johnson & Johnson в отличие от препарата AstraZeneca является однокомпонентной. Кроме того, американская компания уже в конце февраля получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США на использования своей вакцины в то время, как препарат AstraZeneca пока еще не разрешен к применению в США.

Руководство AstraZeneca ведет переговоры с властями США о поиске новой площадки для производства своей версии вакцины. При этом представитель завода заявил, что производство препарата британско-шведской компании не будет прекращаться, пока на предприятие не поступит измененная версия договора.