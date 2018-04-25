В США отказались от скрининга на COVID-19 прибывающих пассажиров

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АТОР сообщает, что власти США прекратили скрининг на коронавирус прибывающих пассажиров. Эта проверка, по их мнению, не доказала своей эффективности.

Напомним, США принимали пассажиров стран с высоким риском (Китай, Великобритания, Ирландия, Бразилия, Иран и страны Шенгена) только в 15 аэропортах. Прибывающие проходили термометрию, заполняли «декларацию здоровья», оставляли контактные данные, медики проверяли у них текущее состояние.

По данным американских авиавластей, из 675 000 пассажиров, прошедших скрининг, менее 15 человек (0.002%) были инфицированы вирусом. Таким образом, система оказалась неэффективной, она только расходовала деньги, время и труд специалистов.

Скрининг будет прекращен с сегодняшнего дня, 14 сентября. Пассажирам больше не придётся лететь только в определенные аэропорты.