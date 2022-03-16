В США отреагировали на российские санкции

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 15 марта, отреагировала на санкции РФ против американских должностных лиц.
«Мы не планируем поездки в Россию, и у нас нет там банковских счетов», — сказала Псаки.
Она добавила, что если им понадобится провести контакты с Россией — уверены, такая возможность будет.
С начала войны против Украины международное сообщество ввело против России 3612 ограничительных мер. В целом с 2014 года против России ввели 6366 санкций. Таким образом, РФ обошла по этому показателю Иран и КНДР.
Позже в РФ объявили о введении санкций против Байдена. В санкционный список России включили высокопоставленных руководителей администрации Байдена.korrespondent.net
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