В США отреагировали на российские санкции

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 15 марта, отреагировала на санкции РФ против американских должностных лиц.

«Мы не планируем поездки в Россию, и у нас нет там банковских счетов», — сказала Псаки.

Она добавила, что если им понадобится провести контакты с Россией — уверены, такая возможность будет.