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В США отреагировали на российские санкции

By The White House — Public Domain, commons.wikimedia.org

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 15 марта, отреагировала на санкции РФ против американских должностных лиц.

«Мы не планируем поездки в Россию, и у нас нет там банковских счетов», — сказала Псаки.

Она добавила, что если им понадобится провести контакты с Россией — уверены, такая возможность будет.

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С начала войны против Украины международное сообщество ввело против России 3612 ограничительных мер. В целом с 2014 года против России ввели 6366 санкций. Таким образом, РФ обошла по этому показателю Иран и КНДР.

Позже в РФ объявили о введении санкций против Байдена. В санкционный список России включили высокопоставленных руководителей администрации Байдена.

korrespondent.net

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