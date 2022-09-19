В США перечислили все переданное Украине оружие

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С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, военную технику и оборудование на сумму около 15,8 миллиарда долларов. Полный список переданного вооружения был обнародован на сайте Пентагона.

В перечне указано следующее оружие, которое было передано Украине и запланирована отправка: