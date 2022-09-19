В США перечислили все переданное Украине оружие

С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, военную технику и оборудование на сумму около 15,8 миллиарда долларов. Полный список переданного вооружения был обнародован на сайте Пентагона.
В перечне указано следующее оружие, которое было передано Украине и запланирована отправка:
- 16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним;
- восемь комплексов ПВО типа NASAMS;
- 20 вертолетов Ми-17;
- 126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тысяч снарядов к ним;
- 200 бронетранспортеров М113;
- сотни бронированных автомобилей HMMWV;
- 18 патрульных катеров;
- 40 противоминных средств MaxxPro;
- свыше 1400 зенитных комплексов Stinger;
- 8,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
- более 700 боевых тактических дронов Switchblade;
- более 60 млн стрелковых патронов;
- 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов.
Также было предоставлено большое количество приборов ночного видения, средств защиты от оружия массового поражения, радиоэлектронных помех, медицинских средств, услуги коммерческих спутниковых снимков и другое.
Напомним, накануне сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил выделение военной помощи Украине. Сегодня стало изестно, что военная помощь на $600 млн будет содержать снаряды для систем HIMARS, боеприпасы, снаряды, противоартиллерийские радары, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования и зимнюю форму.korrespondent.net