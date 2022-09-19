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В США перечислили все переданное Украине оружие

Фото: dvidshub.net

С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, военную технику и оборудование на сумму около 15,8 миллиарда долларов. Полный список переданного вооружения был обнародован на сайте Пентагона. 

В перечне указано следующее оружие, которое было передано Украине и запланирована отправка:

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  • 16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним;
  • восемь комплексов ПВО типа NASAMS;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • 126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тысяч снарядов к ним;
  • 200 бронетранспортеров М113;
  • сотни бронированных автомобилей HMMWV;
  • 18 патрульных катеров;
  • 40 противоминных средств MaxxPro;
  • свыше 1400 зенитных комплексов Stinger;
  • 8,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
  • более 700 боевых тактических дронов Switchblade;
  • более 60 млн стрелковых патронов;
  • 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов.

Также было предоставлено большое количество приборов ночного видения, средств защиты от оружия массового поражения, радиоэлектронных помех, медицинских средств, услуги коммерческих спутниковых снимков и другое. 

Напомним, накануне сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил выделение военной помощи Украине. Сегодня стало изестно, что военная помощь на $600 млн будет содержать снаряды для систем HIMARS, боеприпасы, снаряды, противоартиллерийские радары, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования и зимнюю форму.

korrespondent.net

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