В США подростки готовятся к вакцинации от COVID-19

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Родители, школы и клиники по вакцинации поспешили начать прививать подростков во вторник после того, как регулирующие органы США одобрили вакцину Pfizer от COVID-19 для детей в возрасте от 12 лет.

Несколько городов начали предлагать прививки детям в возрасте от 12 до 15 лет менее чем через день после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов дало разрешение на экстренное использование вакцины для этой возрастной группы.

Большинство вакцин против COVID-19 во всем мире используются для взрослых. Вакцина Pfizer применяется во многих странах для подростков в возрасте от 16 лет, и недавно Канада стала первой, кто расширил ее использование для детей от 12 лет и старше.

Родители, школьная администрация и представители общественного здравоохранения с нетерпением ждали одобрения вакцины, которая будет доступна большему количеству молодых людей. Официальное одобрение использования вакцины в возрастной группе 12-15 лет произойдет не ранее среды, когда соберется комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний. Однако местные органы власти, которые сразу же начали предлагать прививку, сочли решение FDA в понедельник «зеленым светом» для начала процесса. Но далеко не все горят желанием привить своих детей.

Опрос, проведенный на днях показал, что только 3 из 10 родителей детей в возрасте от 12 до 15 лет позволят сделать им прививку в ближайшее время. Четверть респондентов сказали, что подождут некоторое время, чтобы посмотреть, как действует вакцина.