В США полностью привили от COVID половину взрослого населения

Половина всех граждан США в возрасте 18 лет и старше полностью вакцинированы против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

В США полностью привитым от COVID-19 человек может считаться через две недели после получения второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna, либо через две недели после получения однодозовой вакцины Johnson & Johnson.