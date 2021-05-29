В США полностью привили от COVID половину взрослого населения

Половина всех граждан США в возрасте 18 лет и старше полностью вакцинированы против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.
В США полностью привитым от COVID-19 человек может считаться через две недели после получения второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna, либо через две недели после получения однодозовой вакцины Johnson & Johnson.
«Это важная веха в усилиях нашей страны по вакцинации», — сказал старший советник Белого дома по COVID-19 Энди Славитт.
По его данным, в 25 штатах и Вашингтоне (округ Колумбия) не менее 50% взрослого населения полностью вакцинировано. В девяти штатах минимум 70% взрослых жителей получили две дозы вакцины.
Ранее президент Джо Байден заявлял о том, что к 4 июля, Дню независимости США, планируется вакцинировать 70% взрослого населения.korrespondent.net