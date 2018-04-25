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В США появится аналог Евровидения

Фото pixabay.com

В США появится аналог международного песенного конкурса Евровидение. Американский аналог популярного музыкального международного состязания, который получил название American Song Contest, будет запущен в следующем году. Об этом, в пятницу, 7 августа сообщает издание Variety

В американской версии соревноваться за победу будут представители 50 штатов. Принять участие смогут сольные исполнители, дуэты и группы до шести человек.

Состоять конкурс будет из отборочных туров, полуфиналов и большого финала.

По данным издания, до проведения American Song Contest будет создана академия, посвященная конкурсу. Члены этой академии будут отбирать из артистов и деятелей культуры жюри.

«Представьте, если бы музыка была олимпийским видом спорта и артисты со всего мира объединились в борьбе за золото. Это и есть конкурс «Евровидение». Американская версия будет отличаться от всего, что вы видели раньше по американскому телевидению, сочетая азарт «Мартовского безумия» (чемпионат по баскетболу среди мужских сборных 1-го дивизиона NCAA) и плей-офф  НФЛ с артистизмом и красотой музыкальных выступлений мирового уровня», — отметили продюсеры проекта. 

Напомним, традиционное Евровидение в этом году было отменено из-за пандемии коронавируса. Следующий конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. 

korrespondent.net

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