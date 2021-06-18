В США появится новый праздник в честь окончания рабства

О принятии закона сообщила Шейла Джексон Ли из Техаса, яростный защитник чернокожего сообщества.

«Этот день олицетворяет свободу», — сказала она в своем выступлении.

Палата окончательно приняла текст закона 415 голосами против 14 при поддержке лидеров демократов и республиканцев. Накануне он был единогласно одобрен Сенатом.

«Juneteenth» также известен в США как День свободы, День освобождения. Это знаменует день, когда федеральные войска прибыли в Галвестон, штат Техас, 19 июня 1865 года, чтобы добиться освобождения афроамериканцев, которые все еще находились в рабстве после окончания Гражданской войны в 1861-1865 годах.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают идею поместить на 20-долларовую купюру портрет темнокожей женщины.

А в конце прошлого года в Бостоне демонтировали памятник отменившему рабство Линкольну. Некоторые люди видели в фигуре обнаженного по пояс темнокожего мужчины человека, «стоящего на коленях перед белым освободителем».