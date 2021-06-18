В США появится новый праздник в честь окончания рабства

Американские конгрессмены утвердили новый государственный праздник в США, который знаменует конец рабства. Он будет отмечаться 19 июня, в годовщину событий 1856 года, когда освободили последних рабов в Техасе после гражданской войны. Об этом сообщает АВС News.
Отмечается, что сейчас закон о новом празднике ожидает подписи президента Джо Байдена. Когда Байден подпишет закон, 19 июня официально станет федеральным праздником, который знаменует конец рабства.
О принятии закона сообщила Шейла Джексон Ли из Техаса, яростный защитник чернокожего сообщества.
«Этот день олицетворяет свободу», — сказала она в своем выступлении.
Палата окончательно приняла текст закона 415 голосами против 14 при поддержке лидеров демократов и республиканцев. Накануне он был единогласно одобрен Сенатом.
«Juneteenth» также известен в США как День свободы, День освобождения. Это знаменует день, когда федеральные войска прибыли в Галвестон, штат Техас, 19 июня 1865 года, чтобы добиться освобождения афроамериканцев, которые все еще находились в рабстве после окончания Гражданской войны в 1861-1865 годах.
Ранее сообщалось, что в США рассматривают идею поместить на 20-долларовую купюру портрет темнокожей женщины.
А в конце прошлого года в Бостоне демонтировали памятник отменившему рабство Линкольну. Некоторые люди видели в фигуре обнаженного по пояс темнокожего мужчины человека, «стоящего на коленях перед белым освободителем».korrespondent.net