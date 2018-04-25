В США предложили создать министерство мира

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Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила создать в стране новое ведомство — министерство мира.

Как отмечается в опубликованной во вторник в газете The Washington Post статье политика, оно должно заняться решением проблемы укоренившейся в американском обществе культуры насилия, сообщает ТАСС.

«Я предлагаю, чтобы Министерство мира США координировало и взяло под свой контроль деятельность, направленную на разрешение конфликтов, осуществление реституционного правосудия, предотвращение насилия, создание системы образования, которая помогает справляться с пережитыми травмами», — написала она. Согласно плану политика, новое ведомство для этих целей должно подготовить «тысячи миротворцев». «Мы приложим все усилия для того, чтобы продвигать культуру мира как у нас в стране, так и за рубежом», — заявила участница предвыборной гонки.

По мнению Уильямсон, участившиеся случаи насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах являются симптомом более глубокой проблемы. «Как отдельные люди американцы вовсе не агрессивны, но нельзя отрицать, что мы живем в культуре насилия», — считает политик. «В нашей политике регулирования владения огнестрельным оружием главенствующая роль отдается не воле народа или интересам обеспечения безопасности людей, а прибыли компаний, занимающихся производством вооружения», — отметила она. «Горькая правда, которую Америка должно признать, заключается в том, что наше общество не просто погрузилось в насилие, мы попались на его крючок. И в самых разных сферах существуют те, кто зарабатывает миллиарды долларов на том, чтобы мы никогда не выбрались из этой ситуации. Пока мы не поймем это, насилия будет только больше», — убеждена Уильямсон.

Участница президентской гонки обратила внимание на то, что при объеме «военных расходов почти в $740 млрд всего $40 млрд предлагается выделить на деятельность Государственного департамента США». «Очевидно, что мы чрезмерно полагаемся на грубую физическую силу и все меньше — на духовную силу», — считает Уильямсон. «Наша политика в сфере охраны окружающей среды является жестокой по отношению к Земле. Наша система уголовного правосудия — жестокой в отношении небелого населения. Наша экономическая система — жестокой в отношении бедных. <…> Наше же правительство как косвенно, так и прямо проявляет жестокость бесчисленным количеством способов, используя свою силу для того, чтобы помогать тем, кто не нуждается в помощи, и отказывая в поддержке тем, кому она нужна», — добавила политик. «Америка переживает не просто кризис [насилия с применением] оружия, она переживает культурный кризис», — считает писательница.

Вооруженные нападения

В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. 31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль: водитель машины в ответ произвел выстрелы по патрульным, затем — по прохожим. Злоумышленник был нейтрализован после того, как убил семерых и ранил более 20 человек. В свете произошедшего в стране активно идут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.

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