В США предрекают Европе газ по квотам

В наступающем отопительном сезоне страны Европы могут столкнуться с необходимостью распределения газа по квотам из-за его дефицита. Такое мнение высказал в интервью Bloomberg TV советник президента США по вопросам энергобезопасности Амос Хохштейн.
«Если зима будет холоднее, чем обычно, у нас не будет достаточно газа для отопления в ряде частей Европы», — сказал Хохштейн.
Он отметил, что из-за дефицита газа ряд стран будет покупать его по завышенной цене, а остальным придется распределять газ по квотам.
Хохштейн считает, что РФ использует сложившуюся ситуацию, чтобы склонить Европу к скорейшему запуску Северного потока-2.
Советник президента США отметил, что мощности газотранспортной системы Украины позволяют проводить больше газа, чем проводится сейчас.
Напомним, накануне российский Газпром не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь. Из-за этого стоимость газа выросла до 900 долларов за тысячу кубометров.korrespondent.net