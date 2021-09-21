В США предрекают Европе газ по квотам

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В наступающем отопительном сезоне страны Европы могут столкнуться с необходимостью распределения газа по квотам из-за его дефицита. Такое мнение высказал в интервью Bloomberg TV советник президента США по вопросам энергобезопасности Амос Хохштейн.

«Если зима будет холоднее, чем обычно, у нас не будет достаточно газа для отопления в ряде частей Европы», — сказал Хохштейн.

Он отметил, что из-за дефицита газа ряд стран будет покупать его по завышенной цене, а остальным придется распределять газ по квотам.