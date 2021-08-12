В США призвали беременных вакцинироваться от коронавируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призвал беременных американок вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
По данным наблюдения, вакцинация не влияет на риск выкидыша, подчеркнули в CDC. При этом на сегодня вакцинация среди беременных является очень низкой — только 23% получили хотя бы одну дозу препарата.
В то же время беременность увеличивает риск осложнений во время болезни коронавирусом, а заболевание, со своей стороны, повышает риск преждевременных родов.
В США призвали к вакцинации всех людей старше 12 лет, беременных женщин, женщин находящихся в периоде грудного вскармливания и тех, кто сегодня пытается забеременеть.
«Мы знаем что распространяются мифы, которые связаны с фертильностью. Они не основаны на каких-либо доказательствах. Нет никаких научных доказательств, подтверждающих это», — добавили в CDC.korrespondent.net