В США призвали беременных вакцинироваться от коронавируса

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Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призвал беременных американок вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

По данным наблюдения, вакцинация не влияет на риск выкидыша, подчеркнули в CDC. При этом на сегодня вакцинация среди беременных является очень низкой — только 23% получили хотя бы одну дозу препарата.

В то же время беременность увеличивает риск осложнений во время болезни коронавирусом, а заболевание, со своей стороны, повышает риск преждевременных родов.