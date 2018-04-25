В США протестующие снесли памятник Отцу-основателю

После сносов памятников Христофору Колумбу протестующие в США переключились на памятники бывших президентов страны.

В городе Портленд, штат Орегон, участники акции протеста снесли статую третьего президента и одного из Отцов-основателей США Томаса Джефферсона.

Протестующие написали на монументе «Рабовладелец», а после этого с помощью веревок свалили с постамента статую Томаса Джефферсона. В акции участвовало около тысячи человек.

Томас Джефферсон был одним из авторов Декларации о независимости и принимал активное участие в подготовке Билля о правах.