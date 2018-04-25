default image
Китай запретит въезд иностранцам

Подробнее...
default image
G20 приняла заявление о борьбе с пандемией

Подробнее...
default image
Аналитики: из-за кризиса компаниям придется пересмотреть дивиденды

Подробнее...
default image
Заварить нельзя оставить

Подробнее...
default image
В.Шапока: цены в Литве росли из-за перебоев в поставках, регулирование не нужно

Подробнее...
default image
Еврокомиссия хочет получить данные с сотовых телефонов для анализа распространения Covid-19 в Европе

Подробнее...
default image
ЕК приняла стратегию по защите европейских компаний от иностранного влияния

Подробнее...
default image
Несмотря на чрезвычайную ситуацию cоциальные выплаты вовремя

Подробнее...
default image
На самоизоляции почти половина населения Земли

Подробнее...
default image
Г.Науседа: ЕС должен решительнее объединять страны в противостоянии коронавирусу

Подробнее...
default image
Украина закроет границу и прекратит пассажирские перевозки

Подробнее...
default image
Кто может рассчитывать на отсрочку по платежам?

Подробнее...
default image
В США раскупают бункеры из-за коронавируса

Подробнее...
default image
В. Василяускас: регулирование цен ни к чему не ведёт

Подробнее...
default image
В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

Подробнее...
default image
В многоэтажках газовые баллоны больше не будут использоваться с 2022 года

Подробнее...
default image
Дом моды Armani будет шить медицинские халаты

Подробнее...
default image
Thermo Fisher на следующей неделе выпустит для Литвы 20 тыс. тестов

Подробнее...
default image
В Литве выявлено еще 9 случаев коронавируса, совокупное количество – 299

Подробнее...
default image
В батальоне НАТО в Литве установлены ещё четыре случая коронавируса, общее число – 24

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

В США раскупают бункеры из-за коронавируса

Фото pixabay.com

В США из-за активного распространения коронавируса запросы и продажи бункеров стремительно растут по всей стране, пишет Los Angeles Times. Отмечается, что стоимость бункеров достигает более 8 млн долларов. 

Генеральный менеджер из Техаса, который занимается строительством и продажами бункеров, сказал, что телефон звонит без перерыва с прошлой недели.  

Стоимость бункеров — от 39,5 тыс. долл. до 8,35 млн долл. Коронавирус начал очень быстро распространяться в Нью-Йорке, власти штата и города с 22 марта ограничили передвижение для жителей. Улицы крупных городов США в значительной степени опустели. 

Возле больниц с экспресс-тестированием на COVID-19 собираются большие очереди горожан. Власти призвали всех, кто недавно посещал Нью-Йорк или выехал из города, самоизолироваться на 14 дней. 

Количество заразившихся коронавирусом в США составляет 68 573, в том числе 1 036 с летальным исходом и 428 выздоровевших.

korrespondent.net

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600