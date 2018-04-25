В США раскупают бункеры из-за коронавируса

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В США из-за активного распространения коронавируса запросы и продажи бункеров стремительно растут по всей стране, пишет Los Angeles Times. Отмечается, что стоимость бункеров достигает более 8 млн долларов.

Генеральный менеджер из Техаса, который занимается строительством и продажами бункеров, сказал, что телефон звонит без перерыва с прошлой недели.

Стоимость бункеров — от 39,5 тыс. долл. до 8,35 млн долл. Коронавирус начал очень быстро распространяться в Нью-Йорке, власти штата и города с 22 марта ограничили передвижение для жителей. Улицы крупных городов США в значительной степени опустели.

Возле больниц с экспресс-тестированием на COVID-19 собираются большие очереди горожан. Власти призвали всех, кто недавно посещал Нью-Йорк или выехал из города, самоизолироваться на 14 дней.

Количество заразившихся коронавирусом в США составляет 68 573, в том числе 1 036 с летальным исходом и 428 выздоровевших.