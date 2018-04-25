В США расширили список способов осуществления смертной казни

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Минюст США на федеральном уровне расширил список способов осуществления смертной казни. Теперь, кроме инъекции, разрешено применять электрический стул, ядовитый газ и расстрел. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что с 24 декабря приговоренных на федеральном уровне к смертной казни можно будет казнить любым законным способом в том штате, где был вынесен приговор.

За период между 24 декабря и 20 января (дата инаугурации нового президента США) нынешнее руководство Минюста планирует провести еще несколько казней преступников. Это связано с тем, что Джозеф Байден, который является лидером президентской гонки, выступает против смертной казни, в отличие от своего оппонента.