В США рассказали, как изменилось население страны

Бюро переписи населения США опубликовало новые данные о том, какое население проживает в стране, и на сколько оно изменилось с 2010 года. Об этом пишет Associated Press.

Согласно выводам Бюро, население в США стало этнически и расово более разнообразным.

В отчете говорится, что “белого” населения в стране в процентном соотношении стало меньше, хотя, оно остается наиболее распространенной расовой или этнической группой в США.