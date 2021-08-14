В США рассказали, как изменилось население страны

Бюро переписи населения США опубликовало новые данные о том, какое население проживает в стране, и на сколько оно изменилось с 2010 года. Об этом пишет Associated Press.
Согласно выводам Бюро, население в США стало этнически и расово более разнообразным.
В отчете говорится, что “белого” населения в стране в процентном соотношении стало меньше, хотя, оно остается наиболее распространенной расовой или этнической группой в США.
«Часть белого населения упала с 63,7% в 2010 году до 57,8% в 2020 году, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Это объясняется снижением рождаемости среди белых женщин. В то же время рождаемость выросла у латиноамериканок и азиаток», — говорится в сообщении.
При этом, отмечает Бюро, в Калифорнии латиноамериканцы стали крупнейшей расовой или этнической группой — 39,4%.
Всего же число испаноязычных жителей в стране подскочило до 49,9 млн.
“Это превзошло чернокожее население в 46,9 млн человек. Азиаты стали следующей по численности расовой группой, достигнув 24 млн человек в 2020 году. Латиноамериканское население увеличилось почти на четверть до 62,1 млн жителей в 2020 году”, — сообщили специалисты.
Отмечается, что за последнее десятилетие жители США активно эмигрировали на юг страны.korrespondent.net