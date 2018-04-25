В США разошлют 150 млн тестов на коронавирус

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Белый дом решил разослать 150 млн быстрых тестов на COVID-19 губернаторам штатов. Об этом сообщает Голос Америки в среду, 30 сентября.

Новый тест размером с кредитную карточку, может обнаружить коронавирус за минуты без привлечения лаборатории. Кроме школ, часть тестов пришлют в отдаленные регионы и общины, где затруднен доступ жителей к медицинскому обслуживанию.

Отмечается, что новый тест был разработан компанией Абботт и может показать результат уже через 15 минут. Он наиболее точный в первую неделю появления симптомов.

«Проще быть почти не может. Надо капнуть 6 капель вещества на этот кусок бумаги. Далее ватной палочкой берем образцы из носа. Не надо глубоко погружать палочку, почти в мозг, как было раньше. Все просто. Затем коснуться палочкой раствора, прокрутить три раза. Далее ждете 15 минут результат», — заявили в Минздраве США.

Напомним, что ранее в США разработали домашний экспресс-тест на коронавирус. Это первый тест, который будет проводиться полностью в домашних условиях и займет всего 15 минут.

Также в ВОЗ заявили, что создан самый быстрый и дешевый тест на коронавирус. Новый тест поможет контролировать рост заболеваемости, особенно в бедных странах, страдающих от нехватки медицинского персонала и лабораторий, подчеркнул глава ВОЗ.