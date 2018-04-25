В США рекордно рухнула добыча нефти

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Начиная с середины марта в США добыча нефти упала на 1 млн баррелей в сутки, о чем говорится в материалах Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Сейчас суточная добыча нефти в США за неделю снизилась еще на 100 тыс. баррелей, до 12,1 млн баррелей.

В процентном выражении падение добываемых объемов топлива составляет около 8%. С начала февраля добыча нефти в США держалась на уровне 13 млн баррелей в сутки и выше. Однако в конце марта она начала снижаться, а в период с 28 марта по 3 апреля в США было зафиксировано сильнейшее с июля прошлого года падение добычи нефти — тогда она за неделю рухнула на 600 тыс. баррелей в сутки.

Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 9,5% — до 11,76 млн баррелей в сутки. При этом в 2021 году добыча снизится еще на 700 тыс. баррелей — до 11,03 млн баррелей в сутки, ожидает ведомство.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле — декабре — на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года — апреле 2022 года — на 5,8 млн баррелей в сутки.

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.

Напомним, в последнее время на нефтяном рынке участилось резкое колебание цен — стоимость может упасть или вырасти на 10-25% за сутки.