В США самолет сбросил топливо на шесть школ, пострадали 60 человек

Стоп-кадр видео CBS Evening News / twitter.com

Самолет авиакомпании Delta Air Lines, летевший в Шанхай, сбросил авиатопливо над пригородом Лос-Анджелеса из-за экстренного возвращения в аэропорт. Топливо попало на территорию шести школ, пострадали 60 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на окружной департамент пожарной охраны.

Инцидент произошел около полудня 14 января. Самолет Boeing 777, на борту которого находились 288 пассажиров, сообщил о вынужденной посадке из-за возникшей проблемы с двигателем. Выброс топлива необходим, чтобы вес лайнера позволил безопасно приземлиться.

В результате авиакеросин попал на площадки пяти начальных и одной средней школы в городе Кудахи. В одной из школ, которая находится в 20 километрах от аэропорта, за помощью обратились 20 детей и 11 взрослых, на них попало топливо.