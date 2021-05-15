В США сняли все ограничения для вакцинированных граждан

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Власти США сняли все ограничения для граждан, которые пришли полный курс прививок от коронавируса COVID-19. О таком решении сообщила накануне глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

По ее словам, вакцинированные американцы могут не носить маски и не соблюдать дистанцию, если этого не требуют федеральные, местные, племенные или другие законы/правила/постановления, в том числе в сфере бизнеса и работы.

«Если вы полностью иммунизированы, то можете снова начинать жить так, как до пандемии. Мы так долго ждали этого момента», – сказал она.

По словам Валенски, вакцинированные с ослабленным иммунитетом, прежде чем снять маску, должны проконсультироваться с врачом. Привитые, у которых симптомы COVID-19, обязаны снова надевать ее.

Согласно стандартам CDC, человек считается полностью вакцинированным через две недели после введения последней дозы вакцины. Сейчас в США одобрены три вакцины: Pfizer или Moderna, которые требуют введения двух доз, и Johnson & Johnson, которая предполагает введение одной дозы.

По данным CDC, на данный момент хотя бы одну дозу вакцины получили 154 млн жителей США (46% населения). Полностью вакцинированными считаются 117,6 млн человек (35% населения).

Белый дом рассчитывает, что к 4 июля – Дню независимости США – количество полностью вакцинированных жителей страны достигнет 160 млн.

Напомним, с 19 апреля вакцинация от COVID стала доступной для всех взрослых жителей США. А на этой неделе сообщалось, что в США будут колоть вакцину Pfizer подросткам. Ранее этот прперат применяли только для лиц старше 16 лет.