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В США создали материал, который сам разрушается при дневном свете

Фото pixabay.com

Американские ученые из Технологического института Джорджии по заказу Министерства обороны создали полимер, который самостоятельно уничтожается под воздействием солнечного света, сообщает портал Phys.org.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на mir24.tv, для этого ученые включили в полимер светочувствительную добавку, которая поглощает свет и катализирует деполимеризацию. Полимеры такого типа могут использоваться для производства парашютов и беспилотных аппаратов, которые смогут исчезать «по команде» сразу после использования.

«Это не такой материал, который разлагается постепенно в течение года, как, например, биоразлагаемые пластики, с которыми потребители уже знакомы. Этот полимер исчезает в одно мгновение, когда вы нажимаете кнопку, чтобы запустить внутренний механизм, либо при попадании на него солнечных лучей», – говорит руководитель проекта Пол Кол.

Ученые также придумали, как остановить деполимеризацию, например, отложить на определенное время – час, два или три.

У технологии есть потенциал и для невоенного применения. Например, исследователи создали исчезающую эпоксидную смолу для временного клея, который можно использовать в строительных материалах. Они также предлагают использовать материал в датчиках для мониторинга окружающей среды. После того, как закончен сбор данных, такие датчики могут быть уничтожены, чтобы избежать риск загрязнения окружающей среды.

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