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В США суд признал полштата землей коренных американцев

Фото pixabay.com

В США Верховный суд признал почти половину штата Оклахома землей коренных американцев. Об этом со ссылкой на решение суда пишет BBC News.

Землями индейцев теперь считаются восточные территории Оклахомы, включая Талсу — второй по величине город в этом штате. На упомянутой территории проживает порядка 1,8 млн человек, из которых 15% являются коренными американцами.

Такое решение означает, что отныне коренных американцев, проживающих в восточной части Оклахома, судить за серьезные правонарушения смогут только федеральные суды, а не суды штата. Также члены индейских племен на этой территории отныне освобождаются от обязанности уплаты налогов в бюджет Оклахомы.

Напомним, что ранее Турция пригрозила США признать геноцид индейцев. Турецкий лидер заявил, что «истребление индейцев стало позорной страницей в истории США».

Также сообщалось, что президент Мексики призвал Испанию извиниться за уничтожение индейцев. Лопес Обрадор направил обращение к королю Фелипе VI и Папе Римскому, в котором указал на необходимость принести извинения коренным народам Америки.

korrespondent.net

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