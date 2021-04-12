В США торнадо вызвали разрушения, есть жертвы

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На побережье Мексиканского залива в США в результате пяти торнадо два человека погибли и еще семь получили ранения. Об этом сообщает The Watchers.

В Луизиане в Пальметто погиб 28-летний мужчина, 7 человек получили ранения в результате торнадо с пиковой скоростью ветра 225 км/ч. Было разрушено по меньшей мере 6 домов и 2 трейлера. В Шривпорте 48-летний мужчина погиб после падения дерева на его трейлер.

Серьезные погодные предупреждения о наводнениях, граде и грозах также были объявлены в некоторых частях Оклахомы, Техаса, Арканзаса и Миссисипи. От непогоды пострадали почти 6 миллионов жителей.

Сообщается, что два торнадо налетели на Луизиану, два на Миссисипи и один на Арканзас. Более 50 тысяч человек в Арканзасе, Флориде, Луизиане и Миссисипи остались без электричества.

Ранее сообщалось, что в марте в США торнадо бушевали в штатах Алабама и Техас, без электричества остались почти 70 тысяч домов.