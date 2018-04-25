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В США в этом сезоне будет еще 10 ураганов

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

По следам Исайи придут другие бури. Синоптики прогнозируют еще 10 ураганов в Атлантике в этом сезоне.

Команда университета штата Колорадо смоделировала формирование штормов на остаток 2020 года и просчитала общей сложности 24 бури. В этот раз сезон ураганов будет на 190% мощнее обычного.

Тропический шторм становится ураганом, когда его скорость ветра достигает 74 миль в час. В среднем за сезон бывает 12 тропических штормов, 6 достигают силы урагана. Но остаток этого сезона будет в два раза мощнее – после прихода Исайи к атлантическому побережью США сформируется еще 10 подобных бурь.

«Мы повысили наш прогноз и теперь призываем к чрезвычайно активному сезону ураганов в Атлантике в 2020 году», – сказал метеоролог Фил Клоцбах.

На сегодня 9 названных штормов уже сформировались : Артур, Берта, Кристобаль, Долли, Эдуард, Фэй, Гонсало, Ханна и Исайя. Только последние 2 стали ураганами.

В начале недели Исайя обрушился на Нью-Йорк, унеся с собой жизнь по крайней мере одного человека. По данным полиции, человек погиб, когда дерево упало на его машину на 143-й улице и 84-й подъездной дороге в нейборхуде Брайрвуд в Квинсе. Жертва была опознана как 60-летний Марио Силез (Mario Siles). Один из свидетелей сказал, что жертву долго пытались вытащить из-под дерева, но «оно было огромное». Машины, припаркованные через дорогу, были повреждены. Также тропический шторм оставил 200 тысяч ньюйоркцев без электричества. Власти призывают жителей быть внимательными и осторожными, и держаться подальше от высоких деревьев и пляжей.

diasporanews.com

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