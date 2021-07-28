В США возвращаются к масочному режиму

В Соединенных Штатах Америки возвращают обязательный масочный режим для вакцинированных лиц. Соответствующее ограничение касается районов с высоким уровнем передачи инфекции. Об этом сообщает AFP News Agency.

«В районах, где имеет место значительное и быстрое распространение вируса, необходимо полностью вакцинированным людям носить маски в помещениях в общественных местах, чтобы помочь предотвратить передачу штамма Дельта и защитить других. Это относится и к школам», — сказала Рошель Валенски руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Она пояснила, что экспертам поступили новые данные, которые свидетельствуют о том, что «в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом Дельта уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим».