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В США введут запрет на госзакупки у компаний, использующих продукцию Huawei

Photo by Janitors on Foter.com / CC BY

Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшие дни доработать документ, запрещающий американскому правительству покупать товары и услуги у фирм, использующих в работе продукты пяти китайских компаний, включая китайскую компанию Huawei. Ожидается, что это запрет вступит в силу 13 августа, передает Reuters.

Помимо Huawei, в список вошли компании ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera Communications. После вступления запрета в силу фирмам, поставляющим услуги и товары американскому правительству, потребуется подтверждать, что они не используют в своей деятельности продукты перечисленных китайских компаний. При необходимости для некоторых поставщиков может быть сделано исключение, которое позволит им участвовать в закупках, но в Белом доме дали понять, что такие исключения будут единичными.

В настоящее время неясно, скажется ли анонсированный запрет на текущих контрактах, но в будущем он может серьезно повлиять на работу многих крупных компаний. Так, корпорация Amazon в апреле приобрела 1500 специальных камер для измерения температуры сотрудников в связи с пандемией коронавируса. Эти камеры были куплены у китайской компании Dahua. При этом облачное подразделение Amazon предоставляет услуги властям США, а сейчас компания ведет борьбу за контракт на 10 млрд долларов на создание для Минобороны США инфраструктуру облачного хранения данных. Представитель Белого дома заявил, что новое требование призвано не только оградить госорганы от рискованных закупок, но также должно ограничить влияние китайских компаний. Запрет, по сути, даст поставщикам простой выбор: сотрудничать с китайскими фирмами или с американским правительством.

Отметим, что ежегодный объем закупок для нужд правительства США оценивается более чем в 500 млрд долларов.

Напомним, в середине мая Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции могут позволить американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon (подразделение Huawei, которое выпускает процессоры для устройств компании). Новые правила позволяют отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая.

Из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS.

Власти США неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в интересах Пекина при помощи бэкдоров в оборудовании. Представители китайской компании отрицают эти обвинения.

NEWSru.com

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