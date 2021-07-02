В США ввели мораторий на смертную казнь

Отмечается, что мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.

«Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение», — заявил генпрокурор.

В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.

Согласно Информационному центру о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.

Напомним, в марте в штате Вирджиния отменили смертную казнь. Двое последних приговоренных к смертной казни в штате теперь будут приговорены к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.