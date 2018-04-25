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В США выпустили гендерно-нейтральных Барби

Фото Mattel

Американская компания по изготовлению игрушек Mattel выпустила линейку гендерно-нейтральных кукол Barbie. Об этом сообщает The Time.

В линейку вошли шесть кукол с разным цветом кожи. В комплекте к каждой из них идет набор различной одежды и волосы разной длины. Дети сами могут выбрать гендерные признаки такие как стрижка или платье.

Сообщается, что в разработке новых кукол участвовали не только дети их родители, но и педиатры и психологи.

Представитель компании Mattel Fashion Doll Design Ким Калмон подчеркнул, что из-за роста важности инклюзивности было принято решение создать куклы “без навешивания ярлыков”.

korrespondent.net

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