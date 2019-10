В США вырастили тыкву весом в тонну

В Соединенных Штатах Америки вырастили тыкву весом с небольшой автомобиль. Об этом сообщает CNN.

В штате Коннектикут во время традиционного фестиваля Topsfield Fair была представлена гигантская тыква. Ее вырастил местный житель по имени Алекс Ноэль.

Американец установил местный рекорд с плодом весом 1040,7 килограммов или 2294,5 фунтов.

This giant pumpkin, weighing in at nearly 2,300 pounds, just set a new local record at the Topsfield Fair in Massachusetts https://t.co/zIiZcFdziP pic.twitter.com/8KgEFI55gU